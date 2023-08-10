«Это всё ещё кажется чем-то нереальным». Дирк Новицки — о попадании в Зал Славы

Легендарный немецкий форвард Дирк Новицки поделился собственными ощущениями в преддверии церемонии о включении в Зал Славы баскетбола.
«Это всё ещё кажется чем-то нереальным. Я очень рад, но в то же время, конечно, немного волнуюсь и нервничаю перед этими выходными. Мы только что вернулись из путешествия в прошлые выходные. Это была пара напряженных дней, и завтра я уже собираюсь в зал. Жду не дождусь церемонии.
Это будут захватывающие выходные: множество друзей и родственников прилетят со всего мира. Так что мы с нетерпением ждем отличного времяпрепровождения», — приводит слова Новицки Sports Illustrated.
Новицки является величайшим игроком в истории «Далласа». Немецкий форвард смог привести команду к единственному титулу за всё время существование «Маверикс», выиграв финальную серию у «Большого тройки Майами».
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