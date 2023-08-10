«Финикс» выведет номера Шона Мэриона и Амаре Стадемайра из обращения

В течение сезона-2023/2024 «Финикс Санз» выведет из обращения номера двух своих именитых игроков — Шона Мэриона (31-й) и Амаре Стадемайра (32-й). Владелец команды Мэтью Ишбиа прокомментировал решение организации.

«Шон и Амаре являются одними из лучших игроков в нашей истории. Шон изменил игру благодаря своей бесподобной универсальности, а Амаре был одним из самых ярких баскетболистов, которых когда-либо видела лига. Шон и Амаре помогли найти «Санз» собственную идентичность и вдохновили несколько поколений болельщиков. Наш список легенд был бы неполон без этих двоих.

Вступая в новую эпоху «Санз», мы должны сохранять связь с нашей богатой историей. Мы рады чествовать Шона и Амаре и должным образом отметить их невероятный вклад и достижения», — приводит слова Ишбиа Arizona Sports.