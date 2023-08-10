«Финикс» выведет номера Шона Мэриона и Амаре Стадемайра из обращения

В течение сезона-2023/2024 «Финикс Санз» выведет из обращения номера двух своих именитых игроков — Шона Мэриона (31-й) и Амаре Стадемайра (32-й). Владелец команды Мэтью Ишбиа прокомментировал решение организации.
«Шон и Амаре являются одними из лучших игроков в нашей истории. Шон изменил игру благодаря своей бесподобной универсальности, а Амаре был одним из самых ярких баскетболистов, которых когда-либо видела лига. Шон и Амаре помогли найти «Санз» собственную идентичность и вдохновили несколько поколений болельщиков. Наш список легенд был бы неполон без этих двоих.
Вступая в новую эпоху «Санз», мы должны сохранять связь с нашей богатой историей. Мы рады чествовать Шона и Амаре и должным образом отметить их невероятный вклад и достижения», — приводит слова Ишбиа Arizona Sports.
- 10 августа 2023
-
07:13
-
06:42
-
06:34
-
06:27
-
06:07
-
05:47
-
05:29
-
00:52
-
00:15
- 9 августа 2023
-
23:50
-
22:21
-
21:58
-
20:31
-
20:01
-
19:52
-
19:29
-
19:04
-
18:58
-
18:02
-
16:51
-
16:40
-
16:01
-
15:11
-
14:48
-
14:00
-
13:47
-
13:03
-
12:28
-
12:08
-
11:21
-
11:09
-
10:18
-
09:36
-
09:18
-
08:48