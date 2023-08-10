Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Опубликована запись матча, где Лиз Кэмбедж била и обзывала нигерийских баскетболисток

Опубликована запись матча, где Лиз Кэмбедж била и обзывала нигерийских баскетболисток
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-баскетболистка женской НБА, а ныне центровая «Маккаби Бнот Ашдод», Лиз Кэмбедж в 2021 году приняла участие в скандальном тренировочном матче между сборными Австралии и Нигерии.

Судя по опубликованной записи видно, что Лиз обзывала соперниц, толкала их локтями и давала пощёчины. «Грязное» поведение Лиз спровоцировало соперниц вступить с ней в драку. Ранее появлялись сообщения в прессе, что во время этой игры Кэмбедж также называла соперниц «обезьянами».

Сразу после публикации видео Лиз выступила заявление с разъяснением ситуации.

«Перед игрой я высказывала тренерскому штабу о совершенно неприемлемых условиях игры в, так называемом, «пузыре». Видео, распространившееся по интернету, показывает игру, которая проходила крайне агрессивно, практически без судейства. В результате нападок на меня я получила сотрясение.

Также могу заверить, что не использовала расистские оскорбления, что видно на записи. Призываю журналистов и фанатов проверять информацию, прежде чем публиковать фейки», — написала Лиз в своих социальных сетях.

Также Лиз спонтанно пропустила ОИ из-за проблем с ментальным здоровьем
«Ни семьи, ни друзей, ни фанатов». Кэмбидж отказалась от ОИ из-за психологических проблем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023