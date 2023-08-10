Опубликована запись матча, где Лиз Кэмбедж била и обзывала нигерийских баскетболисток

Экс-баскетболистка женской НБА, а ныне центровая «Маккаби Бнот Ашдод», Лиз Кэмбедж в 2021 году приняла участие в скандальном тренировочном матче между сборными Австралии и Нигерии.
Судя по опубликованной записи видно, что Лиз обзывала соперниц, толкала их локтями и давала пощёчины. «Грязное» поведение Лиз спровоцировало соперниц вступить с ней в драку. Ранее появлялись сообщения в прессе, что во время этой игры Кэмбедж также называла соперниц «обезьянами».
Сразу после публикации видео Лиз выступила заявление с разъяснением ситуации.
«Перед игрой я высказывала тренерскому штабу о совершенно неприемлемых условиях игры в, так называемом, «пузыре». Видео, распространившееся по интернету, показывает игру, которая проходила крайне агрессивно, практически без судейства. В результате нападок на меня я получила сотрясение.
Также могу заверить, что не использовала расистские оскорбления, что видно на записи. Призываю журналистов и фанатов проверять информацию, прежде чем публиковать фейки», — написала Лиз в своих социальных сетях.
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