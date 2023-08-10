Дирк Новицки открыл собственный ресторан в аэропорту Далласа

Легендарный баскетболист Дирк Новицки в преддверии включения в Зал Славы баскетбола открыл собственный ресторан в аэропорте Далласа, сообщает Clutch Points в своих социальных сетях. Ресторан будет называться «Новицки».

Ресторан «Новицки» в аэропорту Далласа Фото: Социальные сети Aireal & D&B Mitchell Group

Ресторан «Новицки» в аэропорту «Далласа» Фото: Социальные сети Aireal & D&B Mitchell Group

В ближайшие выходные пройдёт ежегодная церемония Зала Славы баскетбола. Дирк официально станет членом Зала Славы наряду с другими легендами баскетбола, как Пау Газолем, Тони Паркером и Дуэйн Уэйдом,

Новицки является величайшим игроком в истории «Далласа». Немецкий форвард смог привести команду к единственному титулу за всё время существование «Маверикс», выиграв финальную серию у «Большого тройки Майами». Также игроку удавалось взять награду MVP в 2007 году, а также 14 раз поучаствовать в Матче всех звёзд.