Дирк Новицки открыл собственный ресторан в аэропорту Далласа

Легендарный баскетболист Дирк Новицки в преддверии включения в Зал Славы баскетбола открыл собственный ресторан в аэропорте Далласа, сообщает Clutch Points в своих социальных сетях. Ресторан будет называться «Новицки».
Ресторан «Новицки» в аэропорту Далласа
Фото: Социальные сети Aireal & D&B Mitchell Group
Ресторан «Новицки» в аэропорту «Далласа»
Фото: Социальные сети Aireal & D&B Mitchell Group
В ближайшие выходные пройдёт ежегодная церемония Зала Славы баскетбола. Дирк официально станет членом Зала Славы наряду с другими легендами баскетбола, как Пау Газолем, Тони Паркером и Дуэйн Уэйдом,
Новицки является величайшим игроком в истории «Далласа». Немецкий форвард смог привести команду к единственному титулу за всё время существование «Маверикс», выиграв финальную серию у «Большого тройки Майами». Также игроку удавалось взять награду MVP в 2007 году, а также 14 раз поучаствовать в Матче всех звёзд.
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