Джон Уолл расправился с новичком «Майами» в любительской лиге. Видео

В Сети появилось видео, где знаменитый разыгрывающий, пятикратный участник Матча всех звёзд НБА Джон Уолл с лёгкостью обыгрывает новичка «Майами Хит» Хайме Хакеса во время игры в любительской лиге.

Джон Уолл расправился с новичком «Майами» в любительской лиге:

В предыдущем сезоне Уолл принял участие в 34 матчах Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 11,4 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора при реализации бросков 40,8%, из которых 30,3% – трёхочковые. Баскетболист выступал в составе «Лос-Анджелес Клипперс» и покинул команду в середине сезона.

Стоит отметить, что за последние четыре сезона в Национальной баскетбольной лиге 32-летний разыгрывающий принял участие лишь в 74 играх. Игрок неоднократно сталкивался с серьёзными травмами. Большую часть карьеры Уолл провёл в «Вашингтон Уизардс».