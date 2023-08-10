Медобследование в США покажет шансы Янниса Адетокунбо сыграть на ЧМ-2023

Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в настоящий момент находится в США, где проходит медицинское обследование, по результатам которого станет понятно, сыграет ли он на предстоящем чемпионате мира. Об этом информирует Basket News со ссылкой на ERA SPORT. Напомним, Адетокунбо восстанавливается после травмы колена.

Яннис до сих пор не принимал участия ни в одной тренировке национальной команды Греции, при этом ранее он попал в расширенный список из 18 игроков для подготовки к чемпионату мира. Сборная Греции на групповом этапе турнира сыграет с командами США, Иордании и Новой Зеландии.

Чемпионат мира пройдёт с 25 августа по 10 сентября.

Яннис Адетокунбо показывает, как умеет чеканить мяч: