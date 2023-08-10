Карис Леверт обратился в полицию из-за кражи часов за $ 93 000

Защитник «Кливленд Кавальерс» Карис Леверт обратился в полицию по поводу кражи своих часов. Об этом информирует TMZ.

По сведениям источника, кража произошла 1 августа во время вечеринки в доме баскетболиста в районе Лос-Анджелеса. По словам полицейских, в какой-то момент Леверт заметил кого-то в спальне, а когда отправился туда, чтобы выяснить, в чём дело, обнаружил пропажу часов. Их стоимость составляет $ 93 000. Полицейские приняли заявление Кариса и в настоящий момент проводят расследование.

Леверт начинал карьеру в «Бруклин Нетс». Игрок был выбран на драфте НБА 2016 года под общим 20-м номером командой «Индиана Пэйсерс», которая вскоре обменяла его в «Бруклин».

Леброн Джеймс тепло поприветствовал Лионеля Месси: