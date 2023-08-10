Деннис Шрёдер и Фойгтманн попали в окончательную заявку сборной Германии на ЧМ-2023

Главный тренер сборной Германии Гордон Герберт определился с 12 игроками, которые выступят на предстоящем чемпионате мира. В окончательный список вошли Исаак Бонга, Нильс Гиффи, Юстус Холлац, Давид Кремер, Маодо Ло, Андреас Обст, Деннис Шрёдер, Даниэль Тайс, Йоханнес Тиман, Йоханнес Фойгтманн, Франц Вагнер и Мориц Вагнер. Отметим попадание в заявку экс-ирока ЦСКА Йоханнеса Фойгтманна.

Соперниками немцев на групповом этапе чемпионата мира будут национальные команды Японии, Австралии и Финляндии.

Чемпионат мира пройдёт 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.