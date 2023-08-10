Кроос назвал баскетболиста, которого считает величайшим спортсменом Германии

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о соотечественнике, легендарном баскетболисте Дирке Новицки.
«Для меня Дирк выше всех. То, что он смог оставить свой след как немец в американском спорте, делает его ещё более великим. Ни один немецкий спортсмен не достиг большего, чем Дирк Новицки», — приводит слова Крооса у себя в социальных сетях журналист Марк Штейн.
Новицки является величайшим игроком в истории клуба НБА «Даллас Маверикс». Немецкий форвард смог привести команду к единственному титулу за всё время существования «Маверикс», выиграв финальную серию у «Большой тройки Майами». Кроме того, игроку удалось взять награду MVP в 2007 году, а также 14 раз поучаствовать в Матче всех звёзд.
«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:
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