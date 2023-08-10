Ривз отреагировал на новый контракт Дэвиса с «Лейкерс»

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал подписание командой нового контракта с форвардом Энтони Дэвисом. Ранее сообщалось, что по новому соглашению с «озёрниками» Дэвис заработает $ 186 млн за три года.
«Многие иногда сомневаются в нём, но Энтони, возможно, один из самых квалифицированных игроков в этой лиге. У него невероятный IQ. С Энтони приятно играть и приятно просто находиться с ним рядом, так что чем дольше я смогу быть рядом с ним за время карьеры, тем лучше для меня», — приводит слова Ривза Hoopshype.
В сезоне-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.
Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд:
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