Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Остин Ривз рассказал, чему научился у Леброна и Дэвиса

Остин Ривз рассказал, чему научился у Леброна и Дэвиса
Комментарии

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, чему научился у звёздных товарищей по команде – Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«Чему научился у Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса с точки зрения трудовой этики? Всего понемногу, честно говоря. Что касается Леброна, то он никогда не теряет даром ни секунды — разве что когда спит. Он постоянно работает над физической формой, чтобы быть ещё лучше, всё время находится в спортзале. Так что, отвечая на вопрос — научился тому, как быть профессионалом… По сути, то же самое могу сказать об уроках от Энтони Дэвиса», — приводит слова Ривза Hoopshype.

Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:

Ранее Ривз прокомментировал подписание «Лейкерс» нового контракта с Дэвисом.

Материалы по теме
Ривз отреагировал на новый контракт Дэвиса с «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023