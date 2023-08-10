Остин Ривз рассказал, чему научился у Леброна и Дэвиса

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, чему научился у звёздных товарищей по команде – Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«Чему научился у Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса с точки зрения трудовой этики? Всего понемногу, честно говоря. Что касается Леброна, то он никогда не теряет даром ни секунды — разве что когда спит. Он постоянно работает над физической формой, чтобы быть ещё лучше, всё время находится в спортзале. Так что, отвечая на вопрос — научился тому, как быть профессионалом… По сути, то же самое могу сказать об уроках от Энтони Дэвиса», — приводит слова Ривза Hoopshype.

Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:

Ранее Ривз прокомментировал подписание «Лейкерс» нового контракта с Дэвисом.