Остин Ривз рассказал, чему научился у Леброна и Дэвиса
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, чему научился у звёздных товарищей по команде – Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
«Чему научился у Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса с точки зрения трудовой этики? Всего понемногу, честно говоря. Что касается Леброна, то он никогда не теряет даром ни секунды — разве что когда спит. Он постоянно работает над физической формой, чтобы быть ещё лучше, всё время находится в спортзале. Так что, отвечая на вопрос — научился тому, как быть профессионалом… По сути, то же самое могу сказать об уроках от Энтони Дэвиса», — приводит слова Ривза Hoopshype.
Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:
Ранее Ривз прокомментировал подписание «Лейкерс» нового контракта с Дэвисом.
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