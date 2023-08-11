Бывший тренер Пау Газоля сравнил его с Николой Йокичем
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Тренер Лайонел Холлинз высказался о своём бывшем подопечном, двукратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации Пау Газоле.
«Что касается навыков Николы Йокича, то Пау был таким же мастеровитым игроком. По мере того, как он развивался и обретал уверенность в себе, он стал более сильным игроком в защите», — сказал Холлинз в эфире SiriusXMNBA.
Помимо двух титулов в НБА, Пау дважды становился серебряным медалистом Олимпийских игр (2008, 2012), одерживал победу на чемпионате мира 2006 года и трижды становился чемпионом Европы (2009, 2011, 2015). Кроме того, шесть раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, а в 2002 году стал Новичком года НБА.
Пау Газоль посетил 3-й матч «Лейкерс» — «Денвер»:
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