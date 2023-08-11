Джейсон Тейтум назвал лучшего защитника в НБА

Звёздный форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался об обмене защитника Маркуса Смарта в «Мемфис Гриззлиз». В «Бостоне» Смарт провёл девять лет.
«Грустно осознавать, что он уходит. Однако я рад, что он начнёт всё сначала, и вообще я рад, как у него всё получается. У «Гриззлиз» появится лидер. Они получают парня, который является победителем. Он каждый год выходил в плей-офф. Мы вместе были в финале. Очевидно, он чрезвычайно талантлив. Лучший защитник в лиге. Он тот парень, которого хочется видеть в своей команде», — сказал Тейтум в интервью Memphis Commercial Appeal.
Смарт в минувшем сезоне НБА принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.
Маркус Смарт исполнил необычный бросок перед матчем с «Майами»:
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