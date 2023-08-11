В тренерский штаб «Пармы» вошёл экс-помощник Дэвида Блатта

Главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин рассказал об обновлённом тренерском штабе команды. В настоящий момент он полностью сформирован. Отметим, что за скаутинг будет отвечать экс-помощник бывшего главного тренера мужской сборной России Дэвида Блатта Сергей Жармухамедов.

«В этом сезоне собралась отличная команда. С нами остался Захар Пашутин — опытный специалист, который работал в качестве главного тренера БК «Спартак» (Санкт-Петербург), был ассистентом в основном «Локомотиве» и наставником молодёжной команды БК «Локомотив-Кубань». В сезоне-2023/2024 Захар будет отвечать за нападение и индивидуальное развитие игроков.

Вячеслав Шушаков — один из самых известных спортсменов Прикамья! Работал в «Парме» и в качестве главного тренера, и как ассистент, дважды завоёвывал Кубок России. Вячеслав будет отвечать за защиту и также индивидуальную подготовку игроков.

Будем уделять большое внимание скаутингу. За этот аспект будет отвечать наш новый опытнейший тренер-скаут Сергей Алжанович Жармухамедов, также он будет отвечать и за индивидуальную подготовку.

Тренерскую карьеру Сергей начинал в «Тринте», в составе которой стал бронзовым призёром Первенства России с юношами 1994 года рождения. С молодёжной командой ЦСКА-2 дважды завоёвывал медали молодёжного чемпионата. Становился чемпионом Единой лиги ВТБ и в составе ПБК ЦСКА. С 2010 по 2012 год он работал со сборной России, а в 2012 году главная команда страны под руководством Дэвида Блатта, в тренерский штаб которой входил Сергей Жармухамедов, стала бронзовым призёром Олимпийских игр. Также специалист работал тренером в «Химках-Подмосковье», «Востоке-65» (в составе сахалинской команды стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги-1) и в молодёжной системе ПБК МБА в качестве рулевого команды.

Евгений Калинин станет новым тренером по физической и кондиционной подготовке и будет отвечать за профилактику травм. Евгений имеет большой опыт работы в таких клубах, как «Локомотив-Кубань», «Енисей», «Самара», а также в системе сборной России. Знает, как подготовить игроков к скоростному баскетболу на протяжении всего сезона, а также к тому, чтобы к решающим матчам команда была на пике своей формы.

Считаю, что мы думаем в одном направлении со всем тренерским штабом, мы готовы к совместной работе, которая принесёт необходимый результат», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».