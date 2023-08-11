Газоль, Уэйд, Паркер и Новицки сделали совместное фото перед включением в Зал славы
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Прославленные игроки Национальной баскетбольной ассоциации Пау Газоль, Дуэйн Уэйд, Тони Паркер и Дирк Новицки сделали совместную фотографию незадолго до включения в Зал славы. Церемония введения пройдёт 12 августа в Спрингфилде (штат Массачусетс, США).
Фото: Из личного архива Тони Паркера
Официально список новых членов Зала славы НБА был представлен 1 апреля во время «Финала четырёх» NCAA в Хьюстоне (США). Официально Зал славы НБА называется Зал славы баскетбола имени Нейсмита. В него включают самых ярких звёзд баскетбола.
«Даллас Маверикс» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:
Ранее немецкий полузащитник футбольного клуба «Реал» Тони Кроос высказался о Новицки, признавшись, что считает его величайшим спортсменом Германии.
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