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Газоль, Уэйд, Паркер и Новицки сделали совместное фото перед включением в Зал славы

Газоль, Уэйд, Паркер и Новицки сделали совместное фото перед включением в Зал славы
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Прославленные игроки Национальной баскетбольной ассоциации Пау Газоль, Дуэйн Уэйд, Тони Паркер и Дирк Новицки сделали совместную фотографию незадолго до включения в Зал славы. Церемония введения пройдёт 12 августа в Спрингфилде (штат Массачусетс, США).

Фото: Из личного архива Тони Паркера

Официально список новых членов Зала славы НБА был представлен 1 апреля во время «Финала четырёх» NCAA в Хьюстоне (США). Официально Зал славы НБА называется Зал славы баскетбола имени Нейсмита. В него включают самых ярких звёзд баскетбола.

«Даллас Маверикс» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:

Ранее немецкий полузащитник футбольного клуба «Реал» Тони Кроос высказался о Новицки, признавшись, что считает его величайшим спортсменом Германии.

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