Тёрнер назвал главную разницу между Дончичем и Харденом

Бывший игрок НБА Эван Тёрнер заявил, что разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич превосходит своего коллегу по позиции Джеймса Хардена из «Филадельфии Сиксерс» по игре в решающие моменты.

«Разница между Харденом и Дончичем в том, что у Луки статистика 38-9-8 в седьмой игре серии. А если у меня в команде есть Джеймс Харден, его статистика — 7-7-6», — сказал Тёрнер в ролике, опубликованном болельщиком «Далласа» в «Твиттере».

На данный момент Дончич сыграл всего 28 игр в плей-офф против 160 матчей у Хардена.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

Дончич сыграл в 66 матчах, показав статистику 32,4 очка, 8,6 подбора и 8 передач в среднем за игру.