Генменеджер «Руны»: Тайус знает, как побеждать в больших матчах, его опыт ценен для нас

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич прокомментировал подписание контракта с 35-летним центровым Алексом Тайусом.

«Мы рады, что Алекс стал игроком «Руны». Он выступал за многие клубы и знает, как побеждать в действительно больших матчах. Он уже знаком с нашей страной, так что ему не понадобится много времени для адаптации. Алекс не только сделает нас сильнее на площадке, но и поможет расти как команде, как коллективу. Его опыт очень ценен для нас», — приводит слова Юхневича официальный сайт московского клуба.

Ранее стало известно, что стороны заключили соглашение сроком на один сезон. Тайус будет выступать за новый клуб под номером 9.

Напомним, Тайус уже выступал в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2019/2020 он был игроком казанского УНИКСа.