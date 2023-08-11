Неманья Недович покинул расположение сборной Сербии и не сыграет на ЧМ из-за плохой формы

Защитник «Црвены Звезды» Неманья Недович сообщил, что не поможет сборной Сербии на предстоящем чемпионате мира — 2023 из-за плохой формы.

«Я всегда показывал себя преданным этой футболке, моей стране и национальной команде. Эта непоколебимая преданность была очевидна на протяжении всей моей карьеры. Чтобы избежать каких-либо неправильных истолкований, я чувствую, что должен объяснить причины моего ухода из национальной команды, отправляющейся на чемпионат мира.

Несмотря на то что я постоянно ставлю перед собой самые высокие личные задачи, во время нашей подготовки я понял, что сейчас моя форма ниже оптимального уровня, необходимого для соревнований такого уровня и амбиций нашей команды.

К сожалению, я не смог выполнить возложенную на меня роль. Принимая во внимание интересы команды и осознавая, что коллектив важнее индивидуальных соображений, я сообщил о своих чувствах тренеру Светиславу Пешичу. Я выражаю искреннюю благодарность за оказанное мне доверие», — приводит слова Недовича официальный сайт Федерации баскетбола Сербии.