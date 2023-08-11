Источник: владельцев «Лондон Лайонс» подозревают в похищении людей и мошенничестве

Руководство британской баскетбольной лиги расследует дело в отношении владельцев «Лондон Лайонс», сообщает журналист Стюарт Ходж на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, представители американской инвестиционной фирмы 777 Partners, владеющей клубом, подозреваются в похищении людей, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков. Ранее издание josimarfootball опубликовало статью, в которой представители компании, включая основателя Джоша Вандера, обвинялись в вышеперечисленных преступлениях.
Позднее руководство 777 Partners опубликовало заявление, в котором все обвинения были названы необоснованными. По словам представителей компании, они прикладывают огромные усилия для развития баскетбола в Великобритании, тратя на это немалые средства.
- 12 августа 2023
-
00:32
- 11 августа 2023
-
23:48
-
23:26
-
23:15
-
22:25
-
22:01
-
20:28
-
19:54
-
19:19
-
18:46
-
18:02
-
17:23
-
16:38
-
16:23
-
15:55
-
15:22
-
14:44
-
13:43
-
12:52
-
12:14
-
11:56
-
11:01
-
10:44
-
09:53
-
09:21
-
01:08
-
00:03
-
00:00
- 10 августа 2023
-
23:01
-
22:45
-
21:54
-
21:30
-
20:38
-
19:35
-
19:18