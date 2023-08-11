Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: владельцев «Лондон Лайонс» подозревают в похищении людей и мошенничестве

Источник: владельцев «Лондон Лайонс» подозревают в похищении людей и мошенничестве
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство британской баскетбольной лиги расследует дело в отношении владельцев «Лондон Лайонс», сообщает журналист Стюарт Ходж на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, представители американской инвестиционной фирмы 777 Partners, владеющей клубом, подозреваются в похищении людей, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков. Ранее издание josimarfootball опубликовало статью, в которой представители компании, включая основателя Джоша Вандера, обвинялись в вышеперечисленных преступлениях.

Позднее руководство 777 Partners опубликовало заявление, в котором все обвинения были названы необоснованными. По словам представителей компании, они прикладывают огромные усилия для развития баскетбола в Великобритании, тратя на это немалые средства.

Материалы по теме
Евролига расследует слова украинского судьи о попытке подкупа в матче УНИКС — «Монако»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023