Газоль, Уэйд, Паркер и Новицки получили жилеты и перстни перед включением в Зал славы

Прославленные игроки Национальной баскетбольной ассоциации Пау Газоль, Дуэйн Уэйд, Тони Паркер и Дирк Новицки сделали совместную фотографию после церемонии вручения оранжевых жилетов и перстней перед включением в Зал славы НБА. Сама церемония введения в Зал славы пройдёт в ночь на 13 августа мск в Спрингфилде (штат Массачусетс, США).

Появилось фото, на котором перечисленные игроки позируют в оранжевых жилетах и с полученными перстнями.

Фото: https://twitter.com/LegionHoops/status/1690173681769852928/photo/1

Впервые список новых членов Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации был представлен 1 апреля во время «Финала четырёх» NCAA в Хьюстоне (США). Официально Зал славы НБА называется Зал славы баскетбола имени Нейсмита. В него включают самых ярких звёзд баскетбола.