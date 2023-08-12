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Тони Паркер: Дирк Новицки — величайший игрок всех времён в европейском баскетболе

Тони Паркер: Дирк Новицки — величайший игрок всех времён в европейском баскетболе
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Тони Паркер назвал немецкого форварда Дирка Новицки величайшим игроком в истории европейского баскетбола.

«Всё началось с Дирка. Это он проложил путь в НБА для европейских игроков. Я всегда говорю, что Дирк — величайший игрок всех времён в европейском баскетболе. Он был первым, кто стал символом франшизы», — приводит слова Паркера Marca.

Новицки провёл всю свою карьеру в НБА в составе «Даллас Маверикс». Немецкий форвард смог привести команду к единственному титулу за всё время существования команды. Кроме того, игроку удалось взять награду MVP в 2007 году, а также 14 раз поучаствовать в Матче всех звёзд.

Напомним, в ночь на 13 августа мск в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) пройдёт церемония введения в Зал славы НБА. В Зал славы будут включены Пау Газоль, Дуэйн Уэйд, Тони Паркер и Дирк Новицки.

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