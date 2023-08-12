«Енисей» официально объявил о переходе форварда Бо Бича

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с американским форвардом Бо Бичем.
«Американский форвард Бо Бич (29 лет, 203 см) родился во Флориде (США). В студенческой лиге NCAA играл за команду, представляющую Университет Северной Флориды. На профессиональном уровне также играл в Германии, Греции, Польше и Сербии.
В сезоне-2022/2023 Бич выступал за белградский ФМП, с которым дошёл до финала чемпионата Сербии. Средняя статистка в 10 встречах национального чемпионата – 10,7 очка, 4,7 подбора, 1,1 передачи за 18 минут на паркете. В 29 матчах Адриатической лиги – 10,8 очка, 3 подбора и 1 передача», — сообщает официальный сайт красноярского клуба.
Бо Бич — универсальный форвард, способный играть на позиции четвёртого (основная позиция) и третьего номеров.
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