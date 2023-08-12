Дирк Новицки ответил Тони Паркеру, назвавшему его величайшим европейским баскетболистом

Легендарный немецкий форвард Дирк Новицки ответил на слова четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Тони Паркера, назвавшего его величайшим европейским баскетболистом всех времён.

«Он сказал мне это вчера, и я был очень польщён его словами. Но я всегда отдаю должное остальным европейским игрокам. Я думаю, что были ребята, которые проложили этот путь до меня: Тони Кукоч, Предраг Стоякович и многие другие. Если мой переход и правда помог, вдохновил и мотивировал молодых ребят на их пути, то это становится поводом для гордости.

Однако всегда трудно выбрать величайшего игрока. Я думаю, что это непростой вопрос. Все всегда хотят сравнивать разные эпохи, но это просто невозможно сделать. Стили игры меняются.

Современная игра сильно отличается от той, что была 20 лет назад, когда я попал в лигу. Поэтому сравнивать действительно тяжело. Но если это мнение Тони, то, конечно, я очень рад это слышать и очень горжусь тем, что он так сказал», — приводит слова Новицки Marca.