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Дирк Новицки ответил Тони Паркеру, назвавшему его величайшим европейским баскетболистом

Дирк Новицки ответил Тони Паркеру, назвавшему его величайшим европейским баскетболистом
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Легендарный немецкий форвард Дирк Новицки ответил на слова четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Тони Паркера, назвавшего его величайшим европейским баскетболистом всех времён.

«Он сказал мне это вчера, и я был очень польщён его словами. Но я всегда отдаю должное остальным европейским игрокам. Я думаю, что были ребята, которые проложили этот путь до меня: Тони Кукоч, Предраг Стоякович и многие другие. Если мой переход и правда помог, вдохновил и мотивировал молодых ребят на их пути, то это становится поводом для гордости.

Однако всегда трудно выбрать величайшего игрока. Я думаю, что это непростой вопрос. Все всегда хотят сравнивать разные эпохи, но это просто невозможно сделать. Стили игры меняются.

Современная игра сильно отличается от той, что была 20 лет назад, когда я попал в лигу. Поэтому сравнивать действительно тяжело. Но если это мнение Тони, то, конечно, я очень рад это слышать и очень горжусь тем, что он так сказал», — приводит слова Новицки Marca.

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