Руди Фернандес — о Рики Рубио: ему нужна была поддержка, а я этого не понимал, мне больно

Форвард сборной Испании Руди Фернандес высказался о разыгрывающем Рики Рубио, который приостановил профессиональную карьеру, чтобы заняться ментальным здоровьем.

«Да, тяжело видеть партнёра по команде и друга в таком состоянии, потому что мы общаемся с 14 лет. Мы всегда были рядом, он был моим соседом по комнате. На чемпионате мира — 2019 мы были соседями по комнате, и он всё время был рядом со мной из-за болезни моего отца и смерти моего дедушки. Он выводил меня на улицу, чтобы переключить мысли.

Мне больно быть здесь и понимать, что его нет рядом. Я был самым близким его другом. Мне хотелось бы обнять его, когда ему нужна была поддержка, и в этом я себя упрекаю.

Он нуждался в поддержке, а я не дал ему этого. Всё произошло очень быстро, и он ушёл из спорта. Это чувство беспомощности, потому что моему другу было плохо, а я этого не понимал. Объятия — это самое искреннее действие, и я хотел дать ему это.

Этот момент раздражает меня, потому что Рики нужна была поддержка, а мы не видели этого. Это сложно, потому что каждый из нас занимается разными вещами, но эта команда — настоящая семья. Я считаю, что это семья, и мы должны быть рядом во все моменты, даже в плохие», — приводит слова Фернандеса Marca.