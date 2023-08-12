Остин Ривз рассказал, почему для «Лейкерс» было важно обыграть «Мемфис» в плей-офф

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, почему команде было важно одержать победу над «Мемфис Гриззлиз» в серии первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. «Лейкерс» выиграли серию со счётом 4-2, несмотря на преимущество домашней площадки у соперника.

«Честно говоря, весь состав «Мемфиса», вся их команда несёт какое-то дерьмо. Было приятно выбить их из розыгрыша плей-офф. Думаю, в конце концов, все знают, что мы взрослые мужчины и должны ими оставаться, вы не можете говорить в адрес кого-то такие дикие вещи», — сказал Ривз в подкасте Full Send.

Ранее Ривз рассказал, чему научился у звёздных товарищей по команде – Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.