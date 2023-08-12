Ларса Пиппен ответила, разговаривает ли с бывшим мужем о сыне Джордана

Ларса Пиппен, бывшая жена баскетболиста «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, рассказала о взаимоотношениях с бывшим мужем на почве романа с Маркусом Джорданом, сыном другой легенды «быков» Майкла Джордана.

«Я не спрашиваю Скотти о его личной жизни. Он не спрашивает меня о моей. Мы обсуждаем только наших детей. Я не сумасшедшая. Возможно, Майклу и Скотти неловко из-за наших отношений. У нас с Маркусом свои отношения и своя повседневная жизнь. Это не касается никого, кроме нас и моих детей», — сказала Ларса Пиппен в подкасте Whine Down.

«Сначала у всех было своё мнение. Они испытывали некоторый шок и проявляли интерес, но я думаю, в этом и был смысл того, чтобы провести время с семьёй во время каникул. Если мы собираемся быть в СМИ, то нам нужно было познакомить Ларсу с моей мамой и родственниками по её линии и с родственниками по линии отца. Я думаю, что пока что всё складывается как надо», — дополнил слова возлюбленной Маркус Джордан.

Скотти и Ларса Пиппен развелись в 2021 году. У них четверо совместных детей.