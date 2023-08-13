«Меня бы не было здесь без тебя». Газоль поблагодарил Брайанта на церемонии Зала Славы

Легендарный испанский баскетболист Пау Газоль посвятил важные слова своему бывшему партнёру по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту во время включения в Зал Славы баскетбола.

«Меня бы не было здесь без тебя, мой брат. Я больше всего хотел бы, чтобы ты и ДжиДжи были сегодня вместе с нами. Я скучаю и люблю тебя», — заявил Газоль на ежегодной церемонии Зала Славы.

Газоль был обменян в «Лейкерс» в 2008 году и смог помочь Коби Брайанту выиграть два чемпионства в 2009 и 2010 годах.

Помимо Пау сегодня официальными членами Зала Славы стали следующие звёзды НБА: Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Тони Паркер и Грег Попович. Также в списке оказалась брозовая призёрка Олимпиады 2008 года в составе сборной России Бэки Хэммон.