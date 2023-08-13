Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Меня бы не было здесь без тебя». Газоль поблагодарил Брайанта на церемонии Зала Славы

«Меня бы не было здесь без тебя». Газоль поблагодарил Брайанта на церемонии Зала Славы
Комментарии

Легендарный испанский баскетболист Пау Газоль посвятил важные слова своему бывшему партнёру по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту во время включения в Зал Славы баскетбола.

«Меня бы не было здесь без тебя, мой брат. Я больше всего хотел бы, чтобы ты и ДжиДжи были сегодня вместе с нами. Я скучаю и люблю тебя», — заявил Газоль на ежегодной церемонии Зала Славы.

Газоль был обменян в «Лейкерс» в 2008 году и смог помочь Коби Брайанту выиграть два чемпионства в 2009 и 2010 годах.

Помимо Пау сегодня официальными членами Зала Славы стали следующие звёзды НБА: Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Тони Паркер и Грег Попович. Также в списке оказалась брозовая призёрка Олимпиады 2008 года в составе сборной России Бэки Хэммон.

Материалы по теме
Уэйд, Паркер, Новицки, Газоль, Попович, Хэммон — члены Зала Славы баскетбола
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023