Дуэйн Уэйд: Тони, Пау, Дирк — узнать вас как людей, а не соперников, было здорово

Легендарный баскетболист Дуэйн Уэйд на церемонии высказался о партнёрах по включению в Зал Славы баскетбола 2023 года.

«Тони, Пау, Дирк. Мы все и так уже были связаны с друг другом. Но быть сегодня здесь вместе, узнать вас как людей, а не соперников, было здорово. Для меня и Новицки — это была целая терапия.

Кто бы подумал, что мы будем в одной команде после всех сражений, что у нас были. Но вот мы здесь. И это одна из величайших команд, частью которых я был. Спасибо вам, ребята», — заявил Уэйд на церемонии Зала Славы.

Уэйд и Новицки дважды встречались против друг друга в финалах НБА. Первый раз произошёл в 2006 году, где сильнее оказался Уэйд и его «Майами Хит», второй раз — в 2011 году, где Новицки во главе «Даллас Маверикс» сенсационно обыграл «Большое трио».