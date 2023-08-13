Лука Дончич и Джейлен Брансон встретились перед товарищеской игрой своих сборных

Звезда НБА и «Даллас Маверикс» Лука Дончич, несмотря на травму, появился в объективах камер во время товарищеской игры Словении и США в предверии чемпионата мира, который пройдёт в Индонезии, Японии и Филиппнах с 25 августа по 10 сентября.
Фото: https://twitter.com/NBA/status/1690486349692850176
Словенец был запечатлён в одном кадре вместе с разыгрывающим Джейленом Брансоном, с которым они вместе выступали за «Даллас» с 2018 по 2022 год. Перед началом сезона-2022/2023 Брансон перешёл в «Нью-Йорк Никс».
Товарищеская игра между Словенией и США завершилась в пользу звёздно-полосатых с разгромным счётом 92:62. Самым результативным игроком встречи стал Энтони Эдвардс, набравший 15 очков. Брансон сделал вклад в успех команды, отмечившись 11 очками и совершившив 8 ассистов.
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