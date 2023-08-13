«Я всего лишь просил его быть безупречным». Попович — о включении Паркера в Зал славы

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович отреагировал на включение знаменитого разыгрывающего Тони Паркера в Зал славы.

«Тони Паркер? Я всего лишь просил его быть безупречным. Если бы я тренировал его сейчас так, как тренировал тогда, я был бы в наручниках. Серьёзно, я был бы за решёткой. Тебе не кажется, Тони?» — сказал Попович во время церемонии.

Тони Паркер — четырёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2007 года. Он чемпион Европы 2013 года в составе сборной Франции.

Напомним, сегодня состоялась ежегодная церемония включения в Зал славы баскетбола. Официально внесены в историю карьеры следующих звёзд: Дуэйна Уэйда, Дирка Новицки, Тони Паркера, Пау Газоля, Бэкки Хэммон и Грега Поповича.