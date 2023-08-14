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Белякова: Грайнер для меня не чужой человек

Белякова: Грайнер для меня не чужой человек
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Бывший капитан УГМК и сборной России Евгения Белякова высказалась о ситуации вокруг Бриттни Грайнер.

«В начале, когда мы сами плохо понимали, что произошло, очень тяжело. Даже подобрать нужные слова было трудно. Хотя прекрасно знала, что средства массовой информации должны об этом говорить. Только с заголовками едва ли не до последнего момента не могла смириться. Нужно отдать должное российским журналистам, с которыми общалась. Они подошли к скандальной теме максимально деликатно. Понимали, что мы с Бриттни играли вместе семь лет, для меня она не чужой человек», – приводит слова Белякова РИА Новости.

Напомним, в феврале прошлого года Грайнер была задержана в аэропорту «Шереметьево». Спортсменку тогда обвинили в контрабанде наркотиков и позже приговорили к девяти годами колонии общего режима.

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