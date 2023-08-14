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Евгения Белякова: никто в команде не знал, что Грайнер употребляет наркотики

Евгения Белякова: никто в команде не знал, что Грайнер употребляет наркотики
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Бывший капитан УГМК и сборной России Евгения Белякова ответила на вопрос, знали ли в команде о том, что американка Бриттни Грайнер употребляет наркотики.

«Нет. Просто Бриттни привыкла, что в Америке к этому другое отношение. Там даже мило беседуют о том, кто и что покурил. Когда играла в Лос-Анджелесе, со мной произошла «весёлая» история. Мы жили в апартаментах с картонными перегородками, проснулась ночью от резкого запаха из электрической розетки. Поняла, что надышалась марихуаной, которую курили в соседней комнате.

А на следующее утро к нам приехал допинг-офицер. Рассказала врачу команды историю, а она в ответ: «Женя, если ты вчера покурила, сейчас разведу раствор, который снимет все последствия. Постарайся только часа два в туалет не ходить». Мои слова о том, что все происходило в соседнем помещении, не стали для врача откровением. Она сказала, что половина команды балуется, сейчас все сидят с раствором», – приводит слова Беляковой РИА Новости.

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