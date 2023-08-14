Девин Букер, Кевин Дюрант и Неймар провели вместе время на одной вечеринке в Монако

Игроки «Финикс Санз» Девин Букер и Кевин Дюрант провели время на одной из вечеринок вместе с бразильским нападающим «ПСЖ» Неймаром. В социальных сетях появилась совместная фотография спортсменов.

Фото: Соцсети спортсменов

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал двухлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль». За это время он заработает в общей сложности почти € 160 млн.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Срок соглашения футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В сезоне-2022/2023 31-летний бразилец принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.

В прошедшем сезоне «Финикс» дошёл до второго раунда плей-офф, где в шести матчах уступил будущему победителю турнира, «Денвер Наггетс». 26-летний Букер провёл яркий плей-офф в нападении. За 11 игр он в среднем набирал 33,7 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 7,2 результативные передачи.