Девин Букер, Кевин Дюрант и Неймар провели вместе время на одной вечеринке в Монако

Игроки «Финикс Санз» Девин Букер и Кевин Дюрант провели время на одной из вечеринок вместе с бразильским нападающим «ПСЖ» Неймаром. В социальных сетях появилась совместная фотография спортсменов.
Фото: Соцсети спортсменов
Ранее сообщалось, что Неймар согласовал двухлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль». За это время он заработает в общей сложности почти € 160 млн.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Срок соглашения футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В сезоне-2022/2023 31-летний бразилец принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.
В прошедшем сезоне «Финикс» дошёл до второго раунда плей-офф, где в шести матчах уступил будущему победителю турнира, «Денвер Наггетс». 26-летний Букер провёл яркий плей-офф в нападении. За 11 игр он в среднем набирал 33,7 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 7,2 результативные передачи.
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