Евгения Белякова: в Екатеринбурге условия лучше, чем в США

Бывший капитан УГМК и сборной России Евгения Белякова рассказала о разнице игры в России и США.

«Можно ли сравнить условия, создаваемые для баскетболисток, в УГМК и WNBA? В Екатеринбурге они лучше. Уже через неделю пребывания в Лос-Анджелесе с определённым удивлением это констатировала. В США все организовано очень профессионально, но в УГМК круче. Мы неограниченное количество времени тренировались в том же зале, где играли. Такую роскошь не может позволить себе ни «Фенербахче», ни клубы WNBA.

На матчи Евролиги УГМК летал чартерами, что позволяло отдохнуть. Сейчас эту практику переняли турки, но в WNBA приходилось летать регулярными рейсами и приезжать в аэропорт за три часа до вылета. Из Лос-Анджелеса летели долго, а знаменитая Кэндис Паркер, увидев, что мне досталось место у окна, искренне позавидовала. Пришлось уступить», – приводит слова Беляковой РИА Новости.