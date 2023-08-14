Шон Ливингстон рассказал, какое влияние Крис Пол окажет на «Голден Стэйт»
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Шон Ливингстон рассказал о том, как новичок команды Крис Пол повлияет на игру.
«Крис Пол — это ещё одна личность в коллективе, которой доверяют, которая может говорить и которую уважают. Если вспомнить наши команды, которые умели побеждать в гостях – а это важно в плей-офф – то у них получалось останавливать соперника на своей половине в нужный момент.
Команде также необходимо немного разнообразия в нападении. У наших команд это было. Конечно, у нас это было с Кевином Дюрантом. Но и в командах до его прихода у нас были другие способы набирать очки.
Крис привнесёт это. Он стал еще одним плеймейкером и тем, кому доверяют в самые ответственные моменты», — приводит слова Ливингстона NBC.
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