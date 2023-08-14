Дирк Новицки рассказал, из-за кого ему пришлось играть под 41-м номером в НБА

Легендарный баскетболист Дирк Новицки рассказал о том, что благодаря своему товарищу по команде-ветерану он принял решение использовать номер 41 в своей карьере в НБА.
«Я играл в баскетбол под 11-м номером, потому что у моего отца был 11-й номер в гандболе. Когда я увидел, как Чарльз Баркли играет на Олимпиаде 92-го года, я перешел на 14-й, поэтому на международном уровне я всю карьеру играл под 14-м номером. Когда я перешел в «Даллас», то хотел взять 14-й, но у Роберта Пака был 14-й. Он сказал:«Новичок, ты не получишь мой номер». В итоге я поменял номера местами и из 14-го стал 41-м», — приводит слова Новицки Fadeaway World.
Дирк Новицки — обладатель чемпионства 2011 года, а также MVP НБА 2007 года. Вчера он официально был включён в Зал славы НБА.
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