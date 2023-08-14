Кевин Гарнетт считает, что Леброн Джеймс и Кевин Дюрант должны начать играть без мяча

Член Зала славы НБА Кевин Гарнетт высказался по поводу звёздных игроков Леброна Джеймса и Кевина Дюранта.

«Леброн и Дюрант, пришло время им стать простыми шутерами. Мы давали им мяч целую вечность… Смогут ли они хоть раз сыграть без мяча? Могут ли они уйти в угол и там ждать передачи, а кто-то сыграет вместо них», — сказал Гарнетт в ролике, посвящённому программе Showtime Basketball.

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Гарнетт являлся одним из лучших защитников в свою эпоху. Он является обладателем награды лучшему оборонительному игроку лиги 2008 года. Также Кевин девять раз попадал в первую символическую сборную по защите и четыре раза во вторую.

Чемпион НБА 2008 года, несомненно, был жёстким игроком. Он занимает 27-е место по общему количеству фолов среди всех игроков в истории.