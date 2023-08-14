Андрей Кириленко — о матчах сборной в Перми: там огромное количество любителей баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о пользе товарищеских матчей мужской национальной команды со сборной Ирана, а также объяснил, почему местом проведения встреч была выбрана Пермь.
«В нынешних условиях получить в соперники хорошую команду, которая готовится к Кубку мира, и порадовать наших болельщиков – это дорогого стоит. Пока идёт конфликт, я уверен, что России не будет ни на каких международных соревнованиях – это касается любого командного вида спорта. Но я не склонен к упадническим настроениям, надо искать плюсы в любой ситуации: смотреть на свой чемпионат, искать возможности провести неофициальные игры, делать всё возможное, чтобы получать опыт. Сейчас это сложнее, чем было раньше, но что поделать. Поэтому я рад, что благодаря матчам с Ираном у игроков появилась хорошая возможность начать подготовку к сезону, войти в форму и, самое главное, увидеть друг друга. Сборная у нас молодая, ребятам полезно побольше бывать вместе.
Почему для проведения матчей с Ираном выбрали именно Пермь? В пользу этого решения было сразу несколько факторов. Ещё со времён «Урал-Грейта» в Перми огромное количество болельщиков, которые любят и ценят баскетбол. А в последние лет пять здесь происходит большой инфраструктурный бум: строятся новые площадки, огромная арена. Несколько месяцев назад в Перми прошёл финал чемпионата России «3х3», который собрал колоссальное количество зрителей – смотреть матчи на набережную пришли чуть ли не десять тысяч человек. Если мы видим такую любовь к баскетболу, то естественно, что мы хотим привозить сюда большие матчи. В графике РФБ мы никогда не забываем про Пермь. В этом городе был баскетбол и будет баскетбол», — приводит слова Кириленко сайт «Локомотива-Кубань».
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