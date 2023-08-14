Кириленко: игра сборной России при Лукиче полностью соответствует моим ожиданиям

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о главном тренере сборной России Зоране Лукиче, а также поделился планами работы на ближайшие годы.
«Как часто общаюсь с Лукичем? Соответствует ли игра команды под его руководством моим ожиданиям? Общаемся постоянно, соответствует полностью. Сейчас в штаб сборной добавился Валерий Тихоненко – легенда как советского, так и российского баскетбола. Я очень рад этому пополнению. Думаю, что Лукич и Тихоненко очень хорошо дополнят друг друга в плане передачи опыта ребятам, которым в нашей сборной в среднем по 23 года.
Каковы ближайшие планы по развитию баскетбола в стране? Мне очень нравятся те направления, что мы заложили. В каких-то есть по-настоящему значительные успехи – такие, как олимпийские медали в баскетболе «3х3». Но тот или иной прогресс есть по каждому направлению. Очень приятно, когда твои усилия дают результат. Первые четыре года моей работы в РФБ больше были посвящены исследованию и упорядочиванию имеющихся ресурсов. Сейчас идут те четыре года, по ходу которых мы развиваем инфраструктуру и сборную России. А следующее четырёхлетие работы, как я его для себя вижу – это детские первенства и тренерские кадры», — приводит слова Кириленко сайт «Локомотива-Кубань».
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