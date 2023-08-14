Дарвин Хэм: «Лейкерс» похожи на чемпионскую команду, нашим возможностям нет предела

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм выразил мнение, что его команда имеет все шансы на завоевание чемпионского титула в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Похожи ли мы на чемпионскую команду? Абсолютно. У нас есть такие лидеры, как Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, плюс талантливые ребята, которых мы смогли переподписать в лице Руи Хатимуры, Остина Ривза и Д'Анджело Расселла. Затем давайте посмотрим на парней, которых мы добавили в состав, в лице Гэйба Винсента, Торина Принса, Кэма Реддиша, Джексона Хэйса. Я думаю, что нашим возможностям нет предела. Наш состав стал глубже, у нас много парней, которые обладают навыками, габаритами и атлетизмом, так что я с нетерпением жду, когда мы соберёмся вместе.
Один тренер, с которым я работал, всегда говорил: «Победит самая сплочённая команда». Думаю, что сплочённость отличает чемпионскую команду от остальных и, очевидно, вам нужно работать, чтобы построить команду, игроки которой готовы пожертвовать своими личными целями и амбициями ради общей цели — выиграть чемпионат.
Также большую роль играет везение. Очевидно, что на таком уровне вы должны иметь здоровых игроков, находиться в хорошем командном ритме — все ребята должны быть на одной волне. Конечно, важен талант, но, в конце концов, это командный вид спорта, и сплочённая команда, которая самоотверженно ставит всё на кон ради общего блага, обычно и добивается успеха», — приводит слова Хэма ESPN US.
- 14 августа 2023
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