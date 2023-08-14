Бывший генменеджер «Бостона»: одна из моих лучших сделок — отказ от подписания Батлера

Бывший генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж назвал своей лучшей сделкой за время работы в клубе отказ от подписания лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.

«Некоторые из лучших сделок, в которых я когда-либо участвовал, оказались теми, которые я в итоге не смог совершить. Я пытался заполучить Джимми Батлера, когда он был в «Чикаго», а я руководил «Бостон Селтикс», но они очень много хотели за него. Так что мы не стали заниматься его переходом. И в итоге мы получили Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума. Обоих мы выбрали на драфте», — сказал Эйндж в подкасте The Players' Tribune.

В минувшем сезоне НБА 33-летний Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи.