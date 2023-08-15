Энес Кантер: могу ли я идентифицировать себя как женщину и доминировать в женской НБА?

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом высказался на тему трансгендеров в женском спорте.

«Мужчины не должны нарушать пространство женщин — туалеты, раздевалки или даже спорт. Так как меня исключили из НБА, могу ли я теперь носить парик, идентифицировать себя как женщину и начать доминировать в женской НБА? Кто-нибудь возмутится? Справедливо ли это по отношению ко всем женщинам, которые потратили всю жизнь для достижения цели?» — написал Кантер на своей странице в социальной сети.

Напомним, Кантер пребывает в статусе свободного агента с февраля 2022 года, когда «Бостон Селтикс» обменял его в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его.

Ранее Энес высказался о разыгрывающем «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинге и его контракте с китайским производителем обуви Anta.