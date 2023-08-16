Таунс — об игре за Доминиканскую Республику: это подходящее время, чувствую себя прекрасно

Звёздный центровой, лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс рассказал о своём решении выступить за сборную Доминиканской Республики на предстоящем чемпионате мира — 2023.
«В доминиканцах много страсти и гордости за наши национальные команды. Вы могли видеть это во время Мировой бейсбольной классики. Я определённо почувствовал это на себе этим летом.
На моё решение повлияло сразу несколько факторов. На мой взгляд, это подходящее время. В минувшем сезоне я не так сильно утомил своё тело из-за травмы. Сейчас чувствую себя прекрасно, я на 100% готов физически и снова чувствую себя собой. Чувствую, что некоторые моменты в моей игре вернулись. После смерти моей мамы (мать Таунса родом из Доминиканской Республики. — Прим. «Чемпионата») я почувствовал необходимость сыграть за сборную», — приводит слова Таунса ESPN US.
Сборная Доминиканской Республики на групповом этапе чемпионата мира встретится с командами Италии, Филиппин и Анголы.
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