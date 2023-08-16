Сестра Эла Хорфорда: вся организация «Филадельфии» — это сплошное дерьмовое шоу

Сестра центрового «Бостон Селтикс» Эла Хорфорда Анна высказала своё мнение об организации «Филадельфии Сиксерс» на фоне скандала со звёздным разыгрывающим Джеймсом Харденом.
«Похоже, что вся организация «Филадельфии» — это сплошное дерьмовое шоу», — заявила Анна в своих социальных сетях.
Напомним, 14 августа, Харден публично выступил с критикой президента «Сиксерс» Дэрила Мори.
«Дэрил Мори — лжец. Я никогда не буду частью организации, в которой он работает. Позвольте мне повторить это ещё раз: Дэрил Мори — лжец», — приводит слова Хардена инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что 33-летний Харден нацелен на продолжение карьеры в другой команде и сообщил об этом руководству. Баскетболиста расстраивает бездействие «Филадельфии» в этом вопросе.
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