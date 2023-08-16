Пол Пирс: я думаю, что Леброн Джеймс сыграет на Олимпиаде — 2024
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» 2008 года и член Зала славы баскетбола Пол Пирс заявил то, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может сыграть на следующей Олимпиаде.
«Я правда думаю, что Леброн пойдёт и примет участие в Олимпиаде — 2024. Это будет последняя Олимпиада в его жизни, думаю, он не упустит эту возможность», — заявил Пирс на подкасте KG Certified.
Леброн принимал участие в трёх Олимпийских играх в своей жизни. Будучи молодым игроком, он попал в сборную 2004 года, которая сенсационно взяла лишь бронзу в Афинах. Далее Джеймс помог восстановить репутацию национальной команды в Пекине-2008 и в Лондоне-2012, взяв два золота подряд.
Во время Олимпиады в Париже именитому баскетболисту будет 39 лет.
Что не так с рейтингом Леброна в NBA 2K24?
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