Гарнетт: я абсолютно точно выбрал бы Букера, а не Дюранта исполняющим решающий бросок

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» и член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт высказал своё мнение о том, кто из звёзд является лидером «Финикс Санз».

«Не думаю, что главная ответственность лежит на Дюранте. Я думаю, что «Финикс» — это команда Девина Букера. Все остальные игроки собраны, чтобы поддержать его. Не думаю, что вообще честно накладывать столько ответственности на Дюранта в «Финиксе», хотя он и привык к этому.

Кого бы я выбрал исполняющим решающий бросок в матче? Абсолютно точно Девина Букера. Он молодой, он лидер команды», — заявил Гарнетт на подкасте KG Certified.

В минувшем сезоне «Финикс» остановился на стадии полуфинала Западной конференции, уступив «Денвер Наггетс» в серии со счётом 2-4.