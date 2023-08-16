Бэм Адебайо: хватит считать «Майами» тёмной лошадкой, мы были два раза в финале

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо высказал мнение о том, что людям стоит больше уважать достижения флоридской команды.
«Люди каждый год воспринимают нас как тёмных лошадок, хотя мы были дважды в финале НБА за последние четыре года. Они говорят, что мы недостаточно хороши, чтобы повторить наш успех, нам лишь повезло и так далее. Я считаю, что это проявление неуважения.
Мы были в двух финалах за последние четыре сезона, мы были в трёх финалах конференций за тот же период. Никакая команда на Востоке не может похвастаться подобными достижениями. И мы делаем это с составом, в котором большая часть игроков даже не была задрафтована, а именно они и вывели нас в финал.
Думаю, наши выступления должны восприниматься с большим уважением и вниманием. Мне надоело, что все постоянно в шоке, что мы снова добиваемся таких высот», — заявил Адебайо на шоу Playmaker.
- 16 августа 2023
-
07:51
-
07:38
-
07:10
-
06:58
-
06:21
-
06:10
-
05:24
-
01:05
-
00:24
-
00:04
- 15 августа 2023
-
23:24
-
22:54
-
22:26
-
21:20
-
20:35
-
20:27
-
19:24
-
18:53
-
18:21
-
17:38
-
17:26
-
16:40
-
16:26
-
16:20
-
15:35
-
15:26
-
15:17
-
14:51
-
14:24
-
14:00
-
13:40
-
13:17
-
12:54
-
12:45
-
12:40