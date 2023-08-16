Бэм Адебайо: хватит считать «Майами» тёмной лошадкой, мы были два раза в финале

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо высказал мнение о том, что людям стоит больше уважать достижения флоридской команды.

«Люди каждый год воспринимают нас как тёмных лошадок, хотя мы были дважды в финале НБА за последние четыре года. Они говорят, что мы недостаточно хороши, чтобы повторить наш успех, нам лишь повезло и так далее. Я считаю, что это проявление неуважения.

Мы были в двух финалах за последние четыре сезона, мы были в трёх финалах конференций за тот же период. Никакая команда на Востоке не может похвастаться подобными достижениями. И мы делаем это с составом, в котором большая часть игроков даже не была задрафтована, а именно они и вывели нас в финал.

Думаю, наши выступления должны восприниматься с большим уважением и вниманием. Мне надоело, что все постоянно в шоке, что мы снова добиваемся таких высот», — заявил Адебайо на шоу Playmaker.