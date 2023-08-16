Мужчину, ограбившего раздевалку «Химок» в 2019 году, приговорили к шести годам заключения
Поделиться
Состоялся суд по делу о краже имущества у игроков «Химок» из домашней раздевалки клуба во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/2019 с ЦСКА, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, мужчину, который сразу после преступления покинул Российскую Федерацию и позднее был задержан на территории Республики Беларусь, приговорили к шести годам заключения.
Напомним, преступление было совершено в Химках в июне 2019 года во время проведения третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ. Мужчина проник в раздевалку игроков подмосковного клуба, похитил из карманов одежды и сумок спортсменов деньги и дорогостоящие часы, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила больше 1,5 млн рублей.
Комментарии
- 16 августа 2023
-
20:35
-
20:15
-
19:56
-
19:15
-
18:55
-
18:29
-
17:48
-
17:25
-
16:12
-
16:10
-
16:06
-
15:35
-
14:47
-
14:19
-
13:52
-
13:43
-
13:35
-
13:06
-
12:50
-
12:26
-
11:55
-
11:51
-
10:45
-
10:21
-
10:00
-
09:50
-
09:43
-
07:51
-
07:38
-
07:10
-
06:58
-
06:21
-
06:10
-
05:24
-
01:05
Партнерский контент