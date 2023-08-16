Мужчину, ограбившего раздевалку «Химок» в 2019 году, приговорили к шести годам заключения

Состоялся суд по делу о краже имущества у игроков «Химок» из домашней раздевалки клуба во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/2019 с ЦСКА, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, мужчину, который сразу после преступления покинул Российскую Федерацию и позднее был задержан на территории Республики Беларусь, приговорили к шести годам заключения.

Напомним, преступление было совершено в Химках в июне 2019 года во время проведения третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ. Мужчина проник в раздевалку игроков подмосковного клуба, похитил из карманов одежды и сумок спортсменов деньги и дорогостоящие часы, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила больше 1,5 млн рублей.