Егор Дёмин из «Реала» попал в мок-драфт 2025 года по версии NBA Draft
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Российский баскетболист мадридского «Реала» Егор Дёмин попал в список игроков, которые могут быть выбраны на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2025 году, сообщает nbadraftroom.
Портал опубликовал свой прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Первое место в списке занял перспективный американский форвард Купер Флэгг, который ранее объявил, что перешёл в класс выпускников старшей школы 2024 года, что позволит ему принять участие в драфте НБА уже в 2025 году, а не в 2026, как это планировалось ранее.
17-летний Егор Дёмин расположился на 47-й строчке в списке.
Команды НБА в последний раз выбирали на драфте россиянина в 2013 году, когда Сергей Караёев был выбран «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером.
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