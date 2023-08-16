Егор Дёмин из «Реала» попал в мок-драфт 2025 года по версии NBA Draft

Российский баскетболист мадридского «Реала» Егор Дёмин попал в список игроков, которые могут быть выбраны на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2025 году, сообщает nbadraftroom.

Портал опубликовал свой прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Первое место в списке занял перспективный американский форвард Купер Флэгг, который ранее объявил, что перешёл в класс выпускников старшей школы 2024 года, что позволит ему принять участие в драфте НБА уже в 2025 году, а не в 2026, как это планировалось ранее.

17-летний Егор Дёмин расположился на 47-й строчке в списке.

Команды НБА в последний раз выбирали на драфте россиянина в 2013 году, когда Сергей Караёев был выбран «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером.