Ингрэм: если бы я сейчас был в «Лейкерс», то удалил бы все свои социальные сети
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Звёздный лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм, ранее выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», порассуждал на тему давления, которому подвергаются игроки калифорнийской команды.
«Если бы я сейчас был в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», то удалил бы все свои страницы в социальных сетях», — приводит слова Ингрэма Los Angeles Times.
Ингрэм был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2016 году. В 2019 году игрок стал частью сделки по обмену на центрового «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.
В регулярном чемпионате минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации 25-летний Ингрэм принял участие в 45 матчах, в среднем набирая 24,7 очка, делая 5,5 подбора и 5,8 передачи.
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